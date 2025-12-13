Feminino: Kika Nazareth regressa na goleada do Barcelona ao Levante
Catalãs continuam a comandar a Liga espanhola com sete pontos de avanço para o Real Madrid
Praticamente duas semanas depois de se ter lesionado no tornozelo esquerdo ao serviço da Seleção nacional, Kika Nazareth voltou à ação no Barcelona, tendo ajudado as catalãs a golear o Levante por 5-1, na 14.ª jornada da Liga espanhola.
O Barça, líder da prova com 39 pontos, ainda viu o adversário anular uma primeira desvantagem por Lorena Navarro (13 minutos), mas arrancou para um triunfo volumoso na segunda parte, com Kika a entrar aos 55 minutos.
Ewa Pajor (5 minutos), Clàudia Pina (38) e as jovens Carla Juliá (59), Vicky López (76) e Esmee Brugts (90+13) marcaram pelas catalãs, que vinham de um triunfo frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões.
O Barcelona mantém os sete pontos de avanço, no comando da Liga F, sobre o Real Madrid, que este domingo venceu o Granada por 3-0 com um bis de Alba Redondo e um golo de Paula Comendador, tudo durante a primeira parte.