Kika Nazareth foi suplente utilizada na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 3-0, no encontro deste domingo, a contar para a 24.ª jornada da Liga Espanhola.

A jogar fora de casa, as catalãs dominaram em todos os aspetos e com naturalidade colocaram-se em vantagem aos 18 minutos, graças ao golo de Ona Battle. Esta vantagem mínima durou até ao intervalo e foram precisos apenas dez minutos para o Barcelona chegar aos três golos de diferença.

Alexia Putellas concluiu com sucesso um lance muito bem construído pelo conjunto visitante (51 minutos) e pouco depois foi a vez de Lakrar introduzir a bola na própria baliza e fixar o resultado final em 3-0.

Assista aqui a um dos golos do Barcelona:

Com esta vitória, o Barcelona soma 69 pontos e é líder mais do que isolado da prova, com 13 pontos de vantagem para o Real Madrid e apenas uma derrota em 24 jornadas.