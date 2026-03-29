VÍDEO: Barcelona de Kika Nazareth vence «El Clásico» com o Real Madrid
Catalãs levam 13 pontos de vantagem para as merengues na Liga Espanhola
Catalãs levam 13 pontos de vantagem para as merengues na Liga Espanhola
Kika Nazareth foi suplente utilizada na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 3-0, no encontro deste domingo, a contar para a 24.ª jornada da Liga Espanhola.
A jogar fora de casa, as catalãs dominaram em todos os aspetos e com naturalidade colocaram-se em vantagem aos 18 minutos, graças ao golo de Ona Battle. Esta vantagem mínima durou até ao intervalo e foram precisos apenas dez minutos para o Barcelona chegar aos três golos de diferença.
Alexia Putellas concluiu com sucesso um lance muito bem construído pelo conjunto visitante (51 minutos) e pouco depois foi a vez de Lakrar introduzir a bola na própria baliza e fixar o resultado final em 3-0.
Assista aqui a um dos golos do Barcelona:
Com esta vitória, o Barcelona soma 69 pontos e é líder mais do que isolado da prova, com 13 pontos de vantagem para o Real Madrid e apenas uma derrota em 24 jornadas.