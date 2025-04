Álvaro Aguado continua a ser investigado por alegadamente ter agredido sexualmente uma mulher, durante uma festa que aconteceu a 23 de junho de 2024.

De acordo com o «El País», decisão de manter aberto o processo foi tomada pelo Tribunal de Instrução de Barcelona, tendo em conta que a vítima apenas apresentou queixa meses depois do sucedido. A denúncia foi feita por um funcionário do clube e obrigou à abertura de um processo judicial e à investigação do médio que atua pelo Espanhol.

Tudo terá acontecido durante a festa de promoção do clube ao principal escalão do futebol do país, no fim da última temporada.