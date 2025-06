O Betis apresentou, esta sexta-feira, a nova camisola principal para a temporada 2025/26. Lendas do clube, como Rubén Castro, José Ramón Esnaola, Rafael Gordillo, Julio Cardeñosa ou Joaquín Sánchez, fizeram parte do vídeo que marcou o momento. O «modelo» foi Isco, com o capitão do Betis a surgir com a nova camisola dos «verdiblancos».

As cores estampadas na camisola continuam a ser as tradicionais. As diferenças, em comparação com o equipamento de 2024/25, surgem no número mais reduzido de riscas verdes à frente (apenas duas), no retorno do emblema bordado, numa gola mais simples e nas riscas da Hummel nas laterais da camisola.

No restante equipamento, os calções serão pretos, com uma risca verde na lateral, e as meias serão verdes com detalhes a branco.