Luka Modric despediu-se do Santiago Bernabéu com uma ovação dos adeptos e uma guarda de honra que juntou atletas do Real Madrid e da Real Sociedad, adversária dos Merengues na última jornada da Liga espanhola, esta época.

Pouco depois de Kylian Mbappé ter fechado o marcador em 2-0, Carlo Ancelotti, também ele de saída dos Blancos, decidiu retirar do jogo Modric, para a devida homenagem a um jogador que marcou uma era no clube.

A sua família subiu ao relvado para participar num momento emocionante, ao qual não faltou o antigo companheiro de equipa Toni Kroos, já retirado do futebol.

Aos adeptos, Modric deixou uma curta mensagem, após o jogo frente à Real Sociedad: «Não chorem porque terminou, sorriam porque aconteceu. Hala Madrid!».

Nas últimas 13 épocas, o internacional croata, hoje com 39 anos, participou em 591 jogos, tendo apontado 43 golos e feito 90 assistências. Com a camisola do Real Madrid, venceu seis Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, cinco Supertaças europeias, uma Taça Intercontinental, quatro Ligas espanholas, duas Taças do Rei e cinco Supertaças espanholas.