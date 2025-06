Mais de 40 anos depois, o Sevilha, clube que compete na Liga espanhola, e a marca de vestuário Adidas vão voltar a trabalhar em conjunto.

As duas entidades assinaram um acordo com a duração de dez anos, num momento que o clube espanhol encara como «um marco histórico».

A ligação terá o seu ponto de partida oficial no próximo dia 1 de julho, que marca o arranque da nova temporada.

De acordo com uma nota publicada no site oficial do Sevilha, a Adidas terá uma ação importante com vista à maximização do rendimento desportivo das equipas do emblema andaluz, bem como dos proveitos gerados pela venda de produtos oficiais do cube.

O acordo foi anunciado de forma original, com vários ícones da capital andaluz convertidos às três riscas da marca alemã.

Veja as imagens: