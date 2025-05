De regresso ao Real Madrid, agora no papel de treinador, Xabi Alonso salientou, na cerimónia da sua apresentação, que a exigência no clube madrileno «é máxima», acreditando ser capaz de «fazer coisas que encantem os adeptos» no pós-Ancelotti.

«Antes de começar a falar desta nova etapa, não quero esquecer a que acabou. Carlo (Ancelotti) foi meu treinador, uma ótima pessoa e uma grande influência. Sem a sua maestria, provavelmente não estaria aqui. Assumo e prossigo o seu legado com grande honra e orgulho. Espero conseguir corresponder às expetativas», referiu.

Confirmadas as saídas de Lucas Vázquez e Luka Modric, bem como a entrada de Dean Huijsen (ex-Bournemouth), o técnico espanhol admite que a intenção será sempre melhorar a equipa. «Os treinadores dependem dos jogadores e acho que eles têm muita qualidade. O objetivo é criar uma equipa, tirar o máximo potencial destes jogadores e unirmo-nos. Se o conseguirmos fazer, seremos mais fortes», explicou.

Xabi Alonso abordou ainda as possíveis combinações para encaixar as estrelas do plantel no onze inicial. Dos desequilibradores Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, «diferenciados» e capazes de resolver jogos, a Jude Bellingham, «um jogador especial em qualquer função». «Vejo-o como um médio, claro, e com todo o potencial que tem vamos tentar que seja o mais eficiente possível».

Sublinhando estar a viver «um dia muito emocionante, daqueles ficam na memória porque só tens uma oportunidade na vida para treinar o Real Madrid», Xabi Alonso confessou ter no seu pai a principal inspiração para ser treinador e acredita estar preparado para o desafio nos madrilenos.

«Sinto que este foi o momento em que as peças encaixaram. Os adeptos animam-se, acreditam, e isso dá-nos energia. Temos de trabalhar sobre ela, mas este é um bom momento» para assumir o comando técnico dos Merengues, acredita o técnico espanhol, de 43 anos.

Depois de ter representado o clube entre 2009 e 2014, Xabi Alonso volta ao Real Madrid, onde iniciou a carreira de treinador, nos escalões jovens. Nas últimas três temporadas, orientou o Bayer Leverkusen, que conduziu ao inédito título na Bundesliga em 2024, ano em que conquistou igualmente a Taça e a Supertaça alemãs.