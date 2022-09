Gennaro Gattuso parece ter uma relação bem mais próxima com Peter Lim, proprietário do Valência, do que os seus antecessores José Bordalás e Javi Gracia, que nunca chegaram a viajar até Singapura, país natal do magnata, para se reunirem com ele.

Após a 6.ª jornada da Liga espanhola, na qual a equipa «che» vai defrontar o Celta de Vigo a 17 de setembro, o treinador italiano tem viagem marcada para Singapura e nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, abordou o assunto de forma ligeira, acabando por fazer revelações caricatas.

«Vou falar com o Peter [Lim] depois do jogo com o Celta. Vou com a minha família três dias a Singapura para falar com Peter Lim. Ele nâo gosta de falar ao telemóvel. Para mim, é uma honra e um privilégio. A minha mulher não está contente, mas tenho de ir», disse em aparente jeito de brincadeira.

Segundo o Superdeporte, jornal habitualmente bem informado sobre o Valência, Gattuso e Peter Lim farão uma avaliação dos primeiros meses do treinador italiano na equipa espanhola, do plantel após o fecho do mercado e vão ainda discutir eventuais renovações de contrato de elementos do plantel.