Domingos Duarte jogou os 90 minutos no triunfo, por 3-2, do Getafe na receção ao Girona, em jogo da 24.ª jornada da Liga Espanhola.

A equipa de Madrid chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com um bis de Enes Unal e Borja Mayoral também a marcar. No segundo tempo, a equipa catalã reduziu por Castellanos e Gutierrez sem, contudo, pôr em causa o triunfo da equipa do central português, que ainda viu um cartão amarelo.

Sorte diferente teve o médio luso Samuel Costa, que entrou ao intervalo no Almeria mas não evitou a derrota caseira frente ao Villarreal, que fez o resultado (0-2) no quarto de hora final, com golos de Gerard Moreno e Jose Luis Morales.

