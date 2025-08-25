O Getafe somou a segunda vitória consecutiva na Liga espanhola, depois de triunfar no terreno do Sevilha, por 2-1.

A disputar a segunda jornada do campeonato espanhol, o Getafe marcou o primeiro golo aos 15 minutos, através de Adrián Liso.

Na resposta, o Sevilha empatou no final da primeira parte, aos 45 minutos, com Juan Iglesias a colocar a bola na própria baliza.

O golo da vitória surgiu aos 51 minutos, autoria de Adrián Liso, assistido (outra vez) por Luis Milla.

O Getafe segue em quarto lugar, com os mesmos seis pontos que o Barcelona, Real Madrid, Ath. Bilbao e Villarreal. O Sevilha está em 17.º, com zero.