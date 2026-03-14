Jogador do Getafe defende-se: «Juro pela minha família que não queria tocá-lo ali»
Abdel Abqar comentou o lance em que tocou nas partes íntimas de Sorloth
Abdel Abqar comentou o lance em que tocou nas partes íntimas de Sorloth
Abdel Abqar, jogador que esteve envolvido em polémica depois de tocar nas partes íntimas de Alexander Sorloth, já se pronunciou sobre o caso. De acordo com o marroquino do Getafe, nunca teve a intenção de tocar naquela zona.
«Quero deixar claro que não foi minha intenção tocar nessa zona. No futebol, tocamo-nos, chocamo-nos, mas não pensei em tocá-lo nessa zona» começou por referir.
«No vídeo vê-se claramente que eu não estava a olhar para tocar ali. Juro que não pensei em tocá-lo, queria chocar com ele como acontece no futebol. Juro pela minha família que não queria tocá-lo ali», acrescentou.
De acordo com Abqar, a intenção era tocar na barriga. Porém, por não estar a olhar, alegou que acabou por falhar o alvo.
«Eles mandam-me parar ali, mas se vires o vídeo, não estou a olhar para ele e a minha mão quer tocar-lhe na barriga, como nas vezes em que toco no adversário para saber onde ele está. Quero deixar claro que não queria tocar-lhe ali», reforçou.
O VAR analisou o lance e não perdoou: o marroquino foi sancionado com um cartão vermelho. Para o jogador, deixar esta imagem e a equipa reduzida foi o que «chateou» mais.
«Não consegui falar com o árbitro. E também não consegui falar com o treinador. Estou chateado por ter deixado a equipa com dez jogadores e chateado por esta imagem», concluiu.
Já Bordalás, treinador do Getafe, defendeu o jogador após o incidente.
«Revi a jogada e o próprio jogador disse-me o que aconteceu. Não vejo que ele lhe tenha agarrado nos testículos. Nunca vi expulsar um jogador por isso. Ele esclareceu-me isso, porque não está a olhar. Ele não pode saber onde o agarra, ele pensa que o agarra pela camisola e agarra-o pelas calças. Nunca vi expulsar um jogador por isso», comentou.