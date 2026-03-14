Abdel Abqar, jogador que esteve envolvido em polémica depois de tocar nas partes íntimas de Alexander Sorloth, já se pronunciou sobre o caso. De acordo com o marroquino do Getafe, nunca teve a intenção de tocar naquela zona.

«Quero deixar claro que não foi minha intenção tocar nessa zona. No futebol, tocamo-nos, chocamo-nos, mas não pensei em tocá-lo nessa zona» começou por referir.

«No vídeo vê-se claramente que eu não estava a olhar para tocar ali. Juro que não pensei em tocá-lo, queria chocar com ele como acontece no futebol. Juro pela minha família que não queria tocá-lo ali», acrescentou.

De acordo com Abqar, a intenção era tocar na barriga. Porém, por não estar a olhar, alegou que acabou por falhar o alvo.

«Eles mandam-me parar ali, mas se vires o vídeo, não estou a olhar para ele e a minha mão quer tocar-lhe na barriga, como nas vezes em que toco no adversário para saber onde ele está. Quero deixar claro que não queria tocar-lhe ali», reforçou.

O VAR analisou o lance e não perdoou: o marroquino foi sancionado com um cartão vermelho. Para o jogador, deixar esta imagem e a equipa reduzida foi o que «chateou» mais.

«Não consegui falar com o árbitro. E também não consegui falar com o treinador. Estou chateado por ter deixado a equipa com dez jogadores e chateado por esta imagem», concluiu.

Já Bordalás, treinador do Getafe, defendeu o jogador após o incidente.

«Revi a jogada e o próprio jogador disse-me o que aconteceu. Não vejo que ele lhe tenha agarrado nos testículos. Nunca vi expulsar um jogador por isso. Ele esclareceu-me isso, porque não está a olhar. Ele não pode saber onde o agarra, ele pensa que o agarra pela camisola e agarra-o pelas calças. Nunca vi expulsar um jogador por isso», comentou.

RELACIONADOS
França: Lens perde e PSG espreita fuga na liderança
INCRÍVEL: jogadores do Chelsea rodeiam árbitro antes do início do jogo
OFICIAL: Alexandra Popp deixa Wolfsburgo para cumprir um sonho no Dortmund
VÍDEO: jogador do Getafe expulso depois de tocar nas partes íntimas de adversário