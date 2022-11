O Girona venceu esta sexta-feira o Athletic Bilbao por 2-1, no jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga espanhola.

David López (67m) e Ivan Martin (75m) marcaram para a formação local, Gorka Guruzeta apontou o único tento dos visitantes.

Com este resultado, o Girona afasta-se da zona de perigo, colocando-se provisoriamente na 12.ª posição, com 13 pontos. O At. Bilbao está 6.º lugar, com 21.