Na tarde deste domingo, a exibição soberba do guarda-redes Paulo Gazzaniga foi crucial para o Ath. Bilbau não pontuar na Catalunha, no reduto do Girona (2-1). Na nona ronda da La Liga, o argentino, de 32 anos, travou dois penáltis, galvanizando os colegas para o regresso às vitórias.

Depois de Gazzaniga travar o primeiro penálti, aos 28 minutos, Asprilla inaugurou o marcador a favor dos catalães, aos 39m, num lance caricato.

Na resposta, dois minutos volvidos, Sancet repôs a igualdade.

No segundo tempo, Gazzaniga voltou a brilhar, travando novo penálti, aos 58 minutos. E nem a repetição do lance «beliscou» a tarde fantástica do argentino.

Entre trocas, Aitor Paredes, central do Bilbau, viu dois cartões amarelos, aos 90+7 e 90+8m. O segundo cartão aconteceu apóis falta na área. Por isso, de penálti, Stuani soltou a festa entre os anfitriões.

Desta forma, o Girona é 11.º. com 12 pontos. Após a pausa internacional, os catalães receberão outro emblema basco, a Real Sociedad (15.ª), a 19 de outubro.

Por sua vez, o Ath. Bilbau é sexto, com 14 pontos, em igualdade com o Maiorca. Segue-se a receção ao Espanhol (14.º), a 19 de outubro.