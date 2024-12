A Taça do Rei de Espanha é conhecida pelos vários tomba gigantes.

Esta quarta-feira, o Girona, que garantiu a presença na Liga dos Campeões 2023/24, foi eliminado nos 32 avos frente ao Logroñés, equipa que milita na quarta divisão espanhola, depois do lateral direito defender um penálti.

Ora, pode ser inusitado, mas é real! Depois de 120 minutos sem qualquer golo, a partida seguiu para o desempate por grandes penalidades. Nesse momento, e com as substituições já esgotadas, Pol Arnau, lateral do Logroñés, foi obrigado a substituir o guarda-redes lesionado e assumir as responsabilidades num momento crucial.

E fosse o destino ou não, o jovem jogador brilhou entre os postes e defendeu um penálti de Abel Ruiz, ex-Sp. Braga. Stuani acabou por falhar o quinto penálti e permitiu a vitória do Logroñés, por 4-3. A festa foi grande e o humilde Logroñés mantém-se na Taça do Rei.

Destaque também para o Villarreal, que foi eliminado pelo Pontevedra, equipa que também joga na quarta divisão, por 1-0. O golo da vitória surgiu aos 87 minutos, autoria de Dalisson de Almeida.

