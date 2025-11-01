A Real Sociedad venceu, este sábado, na receção ao Ath. Bilbao, por 3-2, em jogo em que Gonçalo Guedes esteve em destaque.

As duas equipas chegaram ao intervalo empatadas a um golo: Brais Méndez abriu o marcador (38m) e Gorka Guruzeta igualou (42m). Após o descanso, Gonçalo Guedes fez o 2-1 para a Real Sociedad, numa jogada em que apenas precisou de dois toques. Aos 79 minutos, Robert Navarro voltou a empatar a partida, porém, aos 90+3m, Gorrotxategi garantiu os três pontos.

Com este resultado, a Real Sociedad está em 13.º lugar, com 12 pontos. O Ath. Bilbao segue em 10.º, com 14.

No outro jogo da tarde, o Villarreal goleou o Rayo Vallecano, por 4-0. O português Renato Veiga foi titular e totalista, num jogo em que os golos foram apontados por Moreno (22m), Alberto Moleiro (56m), Santi Comesaña (58m) e Ayoze Pérez (65m).

Por fim, o Atlético Madrid passeou na receção ao Sevilha (3-0). Julián Alvarez marcou o primeiro da partida aos 64 minutos, Thiago Almada aumentou a vantagem (77m) e Griezmann selou o marcador (90m).

