VÍDEO: Gonçalo Guedes marca e Real Sociedad vence em casa do Osasuna
Português operou a reviravolta e foi crucial na conquista dos três pontos
A Real Sociedad venceu este sábado no terreno do Osasuna, por 3-1, num jogo em que Gonçalo Guedes esteve em destaque.
A disputar a 13.ª jornada da liga espanhola, a equipa da casa começou melhor e chegou ao intervalo a vencer, com Alejandro Catena a agradecer a assistência de Aimar Oroz, aos 42 minutos.
Na segunda parte, a Real Sociedad foi atrás do resultado e empatou a partida aos 53 minutos, através de Brais Méndez. Logo de seguida, aos 59 minutos, Gonçalo Guedes operou a reviravolta, depois de receber um passe de Oyarzabal e apontar um míssil à baliza do Osasuna.
O 3-1 foi marcado já perto do fim, aos 82 minutos, com Ander Barrenetxea a escrever o nome na lista de marcadores.
Com este resultado, a Real Sociedad segue na 10.ª posição, com 16 pontos. O Osasuna está em 17.º, com 11.