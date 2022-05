O Granada, de Luís Maximiano e Domingos Duarte, desceu este domingo à segunda divisão espanhola, depois de empatar na receção ao Espanhol de Barcelona (0-0).

Os dois portugueses foram titulares – o sportinguista Daniel Bragança esteve nas bancadas a ver a partida, ele que é muito amigo de Max – e estiveram perto de festejar um golo aos 72 minutos: Molina dispôs de um penálti, mas não conseguiu concretizar o castigo máximo.

O Granada sabia que um triunfo bastava para conseguir a permanência, mas caso não o conseguisse ficava sujeito aos resultados de Maiorca e Cádiz. E os dois ganharam.

O Maiorca venceu em casa do Osasuna, por 2-0, com Battaglia, emprestado pelo Sporting, no onze titular. Angel Rodríguez, aos 47 minutos, e Clement Grenier, aos 83, fizeram os golos do encontro.

Já o Cádiz triunfou na deslocação ao terreno do Alavés, por 1-0. Choco Lozano, aos 76 minutos, fez o golo decisivo.

De resto, o Getafe, com Florentino Luís no banco, perdeu 3-1 ante o Elche.