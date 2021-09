Após ter conseguido um empate em Camp Nou, 1-1, que iria sendo uma vitória, não fosse o golo de Araújo no último minuto, Robert Moreno, treinador do Granada, falou sobre o jogo e sobre o seu amor pelo Barcelona.

«Conquistar um ponto em Camp Nou para nós é como conseguir uma vitória», apontou o técnico. «Fico mais com o resultado, com o espírito. No ano passado, a equipa conseguiu vencer aqui no ano passado, pois conquistou um empate, tal como nos últimos três anos e espero que continue com um novo treinador», apontou.

Questionado sobre o futuro de Koeman e sobre se um dia gostaria de voltar ao Barcelona, agora como treinador principal, depois de tantas temporadas como adjunto, Robert Moreno afirmou:

«Sou culé, não vou negar. Estou muito feliz no Granada, muito focado na equipa. Se algum dia o Barcelona me chamasse, iria de joelhos.»