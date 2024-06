Alejandro Grimaldo garante que chegar à seleção espanhola é um concretizar de um sonho e afirma que desde a época passada, quando ainda jogava no Benfica, já sentia que isso podia acontecer.

«Sempre trabalhei muito para chegar aqui. Acho que o ano passado também foi um ano incrível para mim no Benfica. Estava muito confiante, sabia que se continuasse a trabalhar este momento ia chegar. Sempre fui um jogador com muita personalidade, ofensivo e que tenta fazer muitas coisas, que tenta contribuir muito para o ataque. Estou muito confiante e tenho a certeza que vou mostrar um grande nível neste Euro 2024 e ajudar a equipa no que conseguir», explica o lateral espanhol.

Perante as ausências de Gayà e Alejandro Baldé, por lesão, Grimaldo fala da «concorrência» que vai ter pelo lugar de lateral esquerdo. O jogador de 28 anos explica que tanto ele como Cucurella têm qualidade para assumirem a titularidade na defesa espanhola.

«Temos um plantel vasto e com jogadores de muita qualidade, qualquer um de nós pode ser titular. Não acho que o onze inicial esteja decidido neste momento, por isso vejo-me como um jogador que vai ajudar ao máximo a equipa e que está muito confiante», acrescenta.

Quanto às expectativas para o Euro 2024, o lateral do Leverkusen garante que «la roja» quer chegar até à final e ganhar a competição, apesar das dificuldades que vão sentir num grupo com Itália (campeã em título), Croácia e Albânia.

«O nosso objetivo é chegar até à final e ganhar. Vamos à Alemanha para dar o nosso melhor e tentar vencer o Euro 2024. Olhamos para a competição jogo a jogo, não estamos pressionados, mas sabemos que temos um bom plantel para fazer um grande Campeonato da Europa. É especial para mim jogar esta prova na Alemanha, já que este foi um ano muito feliz para mim no país, com a temporada de sucesso no Leverkusen», conclui Grimaldo.