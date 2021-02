Já para lá do fecho do mercado de transferências, o Elche garantiu a contratação de Helibelton Palacios.



O defesa, de 27 anos, chega a Espanha como um jogador livre depois de ter terminado contrato com o Atlético Nacional, da Colômbia.



Entre passagens por Deportivo Cali, La Equidad e Atlético, o lateral-direito teve uma experiência na Europa com a camisola do Brugge.



Desconhece-se a duração do vínculo entre o Elche e o internacional colombiano.