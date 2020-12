João Félix partilhou nesta segunda-feira uma fotografia especial nas redes sociais. O avançado português do Atlético de Madrid congratulou-se com a visita da família mais próxima, que está com o jogador na capital espanhola.



Os pais de João Félix e o irmão Hugo, que joga no Benfica, decidiram matar as saudades do internacional luso, que foi suplente utilizado na vitória do Atlético frente ao Valladolid, no sábado (2-0).



A família posou para a fotografia na rua em Madrid e não evitou alguns comentários negativos. Os seguidores espanhóis de João Félix questionaram o jogador sobre a ausência de máscara, para além de alegarem um eventual incumprimento das regras sanitárias em Espanha.