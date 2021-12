A Real Sociedad eliminou o Zamora da Taça do Rei (3-0) e no final do jogo viveu-se um verdadeiro momento de fair play.

O técnico dos bascos Imanol Alguacil foi ao balneário do adversário deixar palavras de incentivo e elogiar os jogadores pela entrega demonstrada dentro das quatro linhas.

O momento foi partilhado pelo Zamora nas redes sociais.

Veja o vídeo: