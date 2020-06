A Calle Preciados, uma das ruas mais comerciais de Madrid, cobriu-se com camisolas de clubes espanhóis para assinalar o regresso da Liga, que retoma já esta quinta-feira.

A exposição teve o apoio da autarquia de Madrid, tendo contado na apresentação de hoje com a presença de representantes do Real Madrid e Atlético de Madrid.

A iniciativa, que tem sido badalada nas redes sociais, já promete inclusivamente ter réplicas. A ponto de ter motivado um adepto inglês do Betis de Sevilha a partilhar também a sua coleção de camisolas de clubes espanhóis, devidamente estendidas no jardim.

Not the full collection and not quite the same ‘sensation’ in the garden but gets me equally excited! 🎉 pic.twitter.com/qjSVUd9bza