Já é sabido que a Kings League é um fenómeno que veio para ficar. A competição de futebol criada por Gerard Piqué com regras inovadoras já chamou várias lendas para as suas competições como Pirlo, Ronaldinho Gaúcho ou ainda Francesco Totti.

Desta vez, a Kings League é notícia porque conseguiu recrutar um jogador profissional da Liga espanhola. Trata-se de Pablo Maffeo, defesa do Maiorca do internacional português Samú Costa, que irá jogar na equipa de Kun Agüero já no próximo domingo.

O clube espanhol parece «apoiar» a decisão de Pablo Maffeo, tendo publicado nas redes sociais a decisão do jogador argentino.

Ora, quem não recebeu muito bem a notícia foram os adeptos do clube insular espanhol. Vários fãs «invadiram» os comentários das publicações do clube criticando a situação e não entendendo como seria possível acontecer, dado que o Maiorca até está na luta por um lugar europeu na Liga espanhola.

A estreia de Pablo Maffeo na competição de Gerard Piqué será já este domingo naquela que será a estreia também de um jogador profissional no ativo na Kings League.

Esta temporada o defesa argentino foi opção por 23 vezes pelo Maiorca tendo feito uma assistência.