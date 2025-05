O Barcelona venceu esta quinta-feira o Espanhol por 2-0 e conquistou o Campeonato de Espanha em casa do adversário no dérbi da cidade de Barcelona.

Ora, no final do encontro, no meio da festa blaugrana, o sistema de rega do estádio do Espanhol foi ativado, mas nem isso travou as celebrações dos jogadores do Barcelona. Um momento que faz recordar os festejos do campeonato português do FC Porto em casa do Benfica em 2011, apenas faltou que as luzes no Cornellà também se apagassem...

Quem não gostou do aparato foi Hansi Flick, treinador do Barcelona, que mandou os jogadores de volta para o balneários assim que começou a «festa molhada».

Este foi o 28.º título nacional do Barcelona, que sucede ao Real Madrid como o Campeão de Espanha.

Veja aqui o momento: