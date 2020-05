O presidente do Getafe, Ángel Torres, anunciou que vai pagar do próprio bolso as quotas de todos os sócios do clube na próxima época.

Em dia de aniversário, o presidente do clube dos arredores de Madrid decidiu oferecer ele um presente aos cerca de 3.500 associados que o clube tem neste momento.

«Os sócios do Getafe desta época terão as quotas grátis no próximo ano. Não lhes vamos cobrar nada, pagarei do meu bolso», anunciou num programa da Radio Marca.

Na mesma entrevista, o líder do clube que era 5.º classificado quando La Liga foi interrompida, e no qual joga o português Antunes, defende que os clubes que recorreram ao layoff não deveriam poder contratar.

«Espero que as equipas espanholas que recorreram ao layoff não possam contratar. Era só o que faltava, um clube que tenha optado pelo layoff nos venha contratar um jogador por 20 milhões», ironizou o presidente de um dos clubes que manteve os pagamentos a todos os funcionários.

Por outro lado, Ángel Torres revelou ainda que a UEFA o felicitou e agradeceu pela opção que ele tomou de impedir que o Getafe viajasse para Milão, para um jogo da Liga europa, quando a pandemia da Covid-19 estava numa fase crescente.

«Quando alguns pensavam que me iam tirar da presidência [pela decisão], consegui que a UEFA e a secretaria de Estado me felicitassem», declarou.