Vários clubes espanhóis assinalaram esta quinta-feira o Dia Internacional contra a Homofobia no Desporto.

Esta data assinala o dia em que Justin Soni Fashanu completaria 65 anos. O antigo avançado inglês – que representou emblemas como Norwich, Nottingham, Brighton, Man City, West Ham e Hearts – assumiu ser homossexual em 1990, sendo o primeiro a fazê-lo no futebol profissional em Inglaterra. Todavia, o avançado foi perseguido, sendo acusado de violência sexual em 1998, caso que culminou no suicídio em maio desse ano, quando Fashanu tinha 37 anos.

Nas redes sociais, vários emblemas espanhóis assinalam o Dia Internacional contra a Homofobia no Desporto. Entre eles, o Barcelona, Athletic Bilbao, Betis ou Celta. Ao contrário do Real Madrid, que não fez qualquer publicação sobre o tema.

RELACIONADOS
OFICIAL: Saka renova contrato com o Arsenal
OFICIAL: Dortmund contrata internacional sub-17 brasileiro
Morreu Sepp Piontek, figura histórica do futebol dinamarquês