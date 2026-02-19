Espanha: clubes assinalam Dia Internacional contra a Homofobia no Desporto
Barcelona, Athletic Bilbao, Betis e Celta de Vigo são alguns dos emblemas que recordam o legado Justin Soni Fashanu
Vários clubes espanhóis assinalaram esta quinta-feira o Dia Internacional contra a Homofobia no Desporto.
Esta data assinala o dia em que Justin Soni Fashanu completaria 65 anos. O antigo avançado inglês – que representou emblemas como Norwich, Nottingham, Brighton, Man City, West Ham e Hearts – assumiu ser homossexual em 1990, sendo o primeiro a fazê-lo no futebol profissional em Inglaterra. Todavia, o avançado foi perseguido, sendo acusado de violência sexual em 1998, caso que culminou no suicídio em maio desse ano, quando Fashanu tinha 37 anos.
Nas redes sociais, vários emblemas espanhóis assinalam o Dia Internacional contra a Homofobia no Desporto. Entre eles, o Barcelona, Athletic Bilbao, Betis ou Celta. Ao contrário do Real Madrid, que não fez qualquer publicação sobre o tema.
🌈 Hoy celebramos el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte.
La fecha, 19 de febrero, se escogió en honor a Justin Fashanu, el primer futbolista de la Premier League en hacer visible su homosexualidad y que no pudo superar el terrible acoso que sufrió tras desvelar… pic.twitter.com/8lmzLdXrpq
— Athletic Club (@AthleticClub) February 19, 2026
ℹ Segundo encuentro deportivo contra la LGTBI-fobia en el deporte en el FC Barcelona https://t.co/FO76jAG05g— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 19, 2026
Ante a homofobia e o odio, TOLERANCIA CERO.
No Día Contra a Homofobia no Deporte, reivindicamos unha vez máis a liberdade e o respecto para todas e todos.#LALIGAVSODIO #XuntosVSOdio pic.twitter.com/oIeFOA0IXb
— Celta (@RCCelta) February 19, 2026
🌈❤️
Ni en el deporte.
Ni en ningún lugar.
Tolerancia cero con la #LGTBIfobia y cualquier forma de odio.#DíaContraLaLGTBIfobiaEnElDeporte pic.twitter.com/htbyskK4DS
— C. A. OSASUNA (@Osasuna) February 19, 2026
❤🧡💛💚💙💜🙏 pic.twitter.com/cb4fugNzPa— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 19, 2026
🏳️🌈 Día Intrernacional contra a LGTBIFobia no deporte pic.twitter.com/JMjc826xro— RC Deportivo (@RCDeportivo) February 19, 2026