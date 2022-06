A Liga Espanhola apresentou esta quarta-feira junto da UEFA uma queixa contra o PSG, à qual se soma uma outra queixa apresentada em abril contra o Manchester City. Em ambos os casos reclama da violação das regras do fairplay financeiro.

«A LaLiga considera que estas práticas alteram o ecossistema e a sustentabilidade do futebol, prejudicam todos os clubes e ligas europeias e servem apenas para inflacionar artificialmente o mercado, com dinheiro não gerado no próprio futebol», pode ler-se no comunicado da Liga Espanhola.

«A LaLiga entende que o financiamento irregular destes clubes é realizado por meio de injeções diretas de dinheiro ou por meio de patrocínios e outros contratos que não correspondem às condições de mercado ou fazem sentido económico.»

Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, promete no entanto não ficar por aqui e revela que estão a ser preparadas também participações contra a União Europeia, a França e a Suíça por causa das práticas de PSG e Man. City.

«Adicionalmente, a LaLiga contratou escritórios de advocacia em França e na Suíça, incluindo o escritório francês do advogado Juan Branco, com o objetivo de empreender ações administrativas e judiciais perante os órgãos competentes franceses e perante a União Europeia o mais rápido possível.»