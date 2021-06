O Villarreal anunciou esta sexta-feira a contratação de Juan Foyth em definitivo.

Em comunicado, o submarino amarelo informou que exerceu a opção de compra que tinha acordado com o Tottenham aquando do empréstimo do defesa argentino.

O jogador de 23 anos fica assim vinculado ao vencedor da Liga Europa deste ano até junho de 2026.

Na época passada, Foyth fez 32 jogos e um golo pelo Villarreal, emprestado pelos spurs.