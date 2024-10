Inúmeras personalidades do futebol homenagearam, esta terça-feira, a carreira de Andrés Iniesta. O mago espanhol anunciou o fim da carreira, encerrando um ciclo de 24 anos.

Além da mensagem de Messi e do respeito demonstrado pelo Real Madrid, inúmeras mensagens chegaram à caixa de entrada do antigo internacional espanhol.

Jesús Navas, por exemplo, desejou «o melhor» para as novas aventuras de Iniesta.

Por sua vez, Fernando Torres, campeão da Europa em 2008 e 2012, e do Mundo em 2010, dedicou uma mensagem mais extensa e emocional.

«O futebol uniu-nos aos 15 anos e permitiu-nos, desde tempos longínquos, partilhar momentos inesquecíveis», lê-se.

O tom de celebração foi replicado por Ronaldinho, Casillas, Suárez, Capdevilla e Juan Mata.

De regresso às mensagens mais extensas, Jordi Alba sublinhou que o «futebol se despede de uma lenda». Na mesma linha, Pedro Rodríguez enalteceu os valores do antigo capitão do Barcelona.

Ha sido un placer compartir tantos momentos especiales a tu lado crack !! Gracias por todo lo que has dado a este maravilloso deporte. Eres un ejemplo para todos. No sólo por lo que has hecho, que es una locura, sino también por como lo has hecho siempre: con humildad, trabajo y… pic.twitter.com/vmv9bV1M5l