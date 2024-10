Esta terça-feira, no dia em que Andrés Iniesta terminou a carreira, o Real Madrid reconheceu a admiração pelo médio espanhol que representou o Barcelona por mais de uma década.

«Face ao anúncio de Andrés Iniesta sobre a sua retirada do futebol como jogador profissional, o Real Madrid CF, o seu presidente e o Conselho de Administração querem mostrar o seu reconhecimento, admiração e carinho por uma das grandes lendas do futebol espanhol e do futebol mundial», pode ler-se no comunicado oficial.

Rival eterno do Barcelona, o Real Madrid não deixou de agradecer ao médio de 40 anos pelo que fez no futebol, em especial o golo que marcou na final do Mundial 2010, frente aos Países Baixos, e que deu o título à seleção espanhola.

«Andrés Iniesta contribuiu com o seu futebol e valores para a valorização deste desporto, além dos inúmeros títulos conquistados ao longo da sua carreira. O seu icónico golo na final do Mundial da África do Sul em 2010 permanecerá para sempre na memória de todos os adeptos espanhóis».

Por fim, o Real Madrid endereçou felicidades a Iniesta e à respetiva família para o futuro.

De referir que esta terça-feira, o antigo futebolista organizou uma cerimónia para colocar um ponto final na carreira. Entre centenas de convidados, o Real Madrid fez-se representar por Emilio Butragueño, diretor das Relações Institucionais.

Formado no Barcelona, Iniesta representou a equipa principal entre 2002/2003 e 2017/18. Em Espanha venceu nove ligas, seis Supertaças e outras tantas Taças do Rei.