Pelos vistos, há veículos que nem um campeão de Fórmula 1 pode conduzir. É o caso do Papamóvel, que transporta o Papa nas suas aparições públicas e que o Vaticano apenas permite que seja conduzido por um agente da polícia nacional. Nem o nome de Fernando Alonso conseguiu quebrar o protocolo.

Esta surpreendente história remonta ao ano de 2011, quando o Papa Bento XVI visitou Espanha, e é partilhada pelo coordenador dessa viagem, Yago de la Cierva.

Em entrevista à La Radio Canaria, o responsável conta que o Vaticano ficou «escandalizado» com a possibilidade de o Papamóvel ser conduzido pelo piloto espanhol, que venceu o Mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006 pela Renault.

«Numa reunião em 2011, perguntámos se o Papamóvel podia ser conduzido pelo Fernando Alonso. Eles ficaram escandalizados. Disse-lhes que ele sabe conduzir e que acreditava que o Papa não ia correr perigo, mas responderam-nos que “de maneira nenhuma”, porque tem de ser um agente da polícia nacional» a fazê-lo, recordou Yago de la Cierva.

Apesar da primeira nega, a ideia não foi abandonada. Na preparação da visita do Papa Leão XIV a Espanha, que acontece no próximo mês de junho, voltou a colocar-se a possibilidade de Fernando Alonso conduzir o Papamóvel, mas a resposta foi a mesma.

Ainda assim, Yago de la Cierva promete «surpresas» durante a próxima passagem do Papa por Espanha. E já se percebeu que dali tudo pode surgir.