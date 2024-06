Kylian Mbappé assumiu, há uns anos, que era fã de Cristiano Ronaldo, quando o português ainda dava cartas no Real Madrid. Agora será a vez de Ronaldo seguir os jogos do internacional francês no Santiago Bernabéu, como anunciou o jogador do Al Nassr, numa mensagem publicada no perfil do novo avançado merengue no Instagram.

O internacional francês publicou uma fotografia, ainda criança, mas já equipado à Real Madrid, com a mensagem «hala Madrid», no dia em que foi confirmado como reforço do campeão espanhol.

A reação de Cristiano Ronaldo não se fez esperar. «Agora é a minha vez de ficar a ver. Ansioso por ter ver levantar o Bernabéu», escreveu o jogador português que goza uns dias de férias antes de se juntar à Seleção que prepara-se para a fase final do Euro2024.

Ora veja: