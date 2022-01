Menos de 24 horas após ter sido suspenso por causa de um tubo arremessado por um adepto que atingiu um jogador do Sevilha, o dérbi da capital da Andaluzia terminou com a vitória do Betis por 2-1.

Sem adeptos nas bancadas do Benito Villamarín, a partida, apelidada de «dérbi da vergonha», foi reatada a partir dos 39 minutos e Sergio Canales, a passe de William Carvalho, deu a vitória ao Betis, que teve William e Rui Silva de início.

Na véspera, o médio argentino Papu Gomez inaugurou o marcador para os visitantes aos 35 minutos, mas quatro minutos depois o médio francês Nabil Fekir empatou para os anfitriões instantes antes de Joan Jordan ter sido atingido por um tubo vindo da bancada.

Destaque ainda para a estreia de Jesús Corona pelo Sevilha. O polivalente ex-FC Porto entrou aos 66 minutos e teve, assim, uma estreia amarga com a camisola da nova equipa, que caiu frente ao maior rival nos «oitavos» da Taça do Rei.