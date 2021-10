Sergio Aguero está muito próximo de estrear-se pelo Barcelona e, em entrevista ao jornal El País, garante que não está arrependido de ter assinado pelo clube catalão. O avançado argentino fala da saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, da morte de Diego Maradona e da relação com Pep Guardiola.

O avançado chegou a Barcelona em tempos de convulsão, convencido que ia jogar na mesma equipa do amigo Messi, mas o companheiro de seleção saiu, entretanto, para o Paris Saint-Germain e Aguero ainda não se estreou com a camisola blaugrenat.

«Vamos ser sinceros: que jogador não quer estar no Barça? Diria que a maioria dos futebolistas gostaria de vestir esta camisola, por mais que o Barcelona esteja bem ou mal. Cheguei com a expectativa de jogar com o Leo e que fosse montada uma grande equipa. Quando me ligaram pensei: ‘Não importa o que pagam. Ponho-me bem e vou ajudar a equipa o mais que possa'», conta.

A verdade é que Messi deixou mesmo o Barcelona e Aguero conta como viveu o momento em que soube da notícia. «Foi um momento de choque. Ele estava muito mal. Quando soube disso, não podia acreditar. Nesse sábado fui até a casa dele. Pela minha personalidade, como não o via bem, tentei fazer com que se esquecesse do que estava a acontecer. Vi que estava meio apagado e tentei distraí-lo», destacou.

Aguero volta depois atrás, aos tempos do Manchester City, e garante que nunca teve problemas com Pep Guardiola. «Nunca tive problemas com ele. Nunca discutimos. Procurámos apenas clarificar as coisas. Os últimos três anos foram fantásticos, não tenho nada a apontar. É um treinador que quer sempre o máximo. Tem uma ideia na cabeça, e realiza-a. Não se importa em deixar de deixar fora um jogador que marcou três golos no jogo anterior. O nome do jogador não tem importância. A não ser que seja Messi. Sempre aceitei quando jogava e quando não jogava. O Gabriel Jesus, assim que desembarcou em Manchester, foi logo titular. Nunca disse nada», contou.

Na mesma entrevista, Aguero também recorda o momento que soube da morte de Maradona. «Foi muito mau. Nesse dia tinha um jogo da Liga dos Campeões. Quando ouvi falar nisso, pensei que foi uma mentira, como já tinha acontecido tantas vezes. Mas fui vendo que cada vez mais pessoas falavam nisso e perguntei diretamente à mãe do Benjamin (o filho que teve com Gianinna Maradona). Perguntei: «É verdade ou não? Disse-me que sim», destacou.

Na longa entrevista, Aguero também fala da infância difícil, no Bairro Eucaliptus, e da relação com o pai. «Sempre me disse que eu jogava mal. Ainda hoje o diz», atirou.

Aguero tem estado a recuperar de uma lesão, mas na passada quarta-feira já participou num jogo-treino com o EU Conellà e até marcou um golo.