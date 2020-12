O Real Madrid comunicou que Rodrygo tem uma lesão muscular na coxa direita com «afetação do tendão».

Recorde-se que o extremo brasileiro lesionou-se na primeira parte do jogo com o Granada, na quarta-feira.

O Real Madrid não comunicou o tempo de paragem de Rodrygo, mas a imprensa espanhola está a avançar que o tempo de paragem rondará os tres meses.

O jovem futebolista de 19 anos começou a época a saltar tendencialmente do banco de suplentes, mas agarrou um lugar no onze no início de dezembro.