O Betis não conseguiu desfazer o nulo na visita ao Alavés, num jogo em que o guarda-redes da equipa da casa, Antonio Sivera, foi a grande figura deste jogo, anulando sucessivamente todas as tentativas da equipa de Sevilha para chegar à vantagem.

Com Rui Silva na baliza e William Carvalho no meio-campo, o Betis assumiu as rédeas do jogo e multiplicou-se em oportunidades no ataque, sobretudo, na segunda parte, depois das primeiras alterações que permitiram aos visitantes acentuar ainda mais o seu domínio.

O Alavés terminou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Sedlar, por vermelho direto, mas nem a jogar contra dez, o Betis conseguiu desfazer o nulo. Segundo empate consecutivo do Betis, primeiro ponto da época para o Alavés.

Entretanto, noutro jogo da segunda jornada, o Leganés bateu o las Palmas por 2-1. Já depois de Raba ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 54 minutos, Juan Cruz (71m) e Franquesa (85m) deram vantagem à equipa da casa, antes dos visitantes reduzirem a diferença, já em tempo de compensação, por Ramírez.

Com este triunfo, o Leganés destaca-se no quinto lugar da classificação, com quatro pontos, enquanto o Las Palmas segue no 14.º posto, com apenas um ponto.

