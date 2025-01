A Taça do Rei voltou a proporcionar uma das suas tradicionais surpresas. Este sábado, o Almería eliminou o Sevilha com uma vitória por 4-1, nos 16 avos de final da prova, num jogo marcado pela exibição de gala do colombiano Luis Suárez, que assinou um hat-trick.

Apesar dos visitantes terem inaugurado o marcador por Isaac Romero, os anfitriões igualaram na segunda parte com um remate espetacular de Marezi e assumiram o controlo do jogo.

Luis Suárez brilhou ao marcar três golos depois, aos 54m, 78m e 90+6m, garantindo a vitória por 4-1 e a eliminação surpreendente do Sevilha da Taça do Rei.

Nos outros jogos da tarde deste sábado, os resultados não foram tão surpreendentes. Primeiro o Bétis foi ao terreno do Huesca vencer 1-0 com um golo de Isco, ex-jogador do Real Madrid.

Já o Osasuna, deslocou-se às Ilhas Canárias para bater o Tenerife por 2-1 com golos de Jorge Herrando e um auto-golo de Jose Léon, que também acabou por marcar o único golo da sua equipa.