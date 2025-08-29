Alvo do Benfica estreia-se a titular em 2025/26 na derrota do Levante
Carlos Álvarez está a readquirir os índices físicos depois de uma pubalgia
Alvo do Benfica nesta reta final do mercado de transferências, Carlos Álvarez estreou-se nesta sexta-feira a titular pelo Levante na presente temporada.
A recuperar gradualmente a forma perdida devido a uma pubalgia, o extremo de 22 anos tinha sido suplente utilizado nas duas anteriores partidas da Liga espanhola e agora voltou ao lugar que foi dele na temporada passada, quando contribuiu com sete golos e 12 assistências para a conquista da II Liga espanhola e o consequente regresso ao principal escalão do país vizinho.
Álvarez foi substituído aos 68 minutos, altura em que o Levante já perdia no reduto do Elche por 2-0. Rafa Mir, nos segundos iniciais da etapa complementar, fez o 1-0 e Mendoza dobrou a vantagem da equipa da casa ao minuto 51.
O Levante ainda não somou qualquer ponto em três jogos neste arranque de Liga espanhola.