Alvo do Benfica nesta reta final do mercado de transferências, Carlos Álvarez estreou-se nesta sexta-feira a titular pelo Levante na presente temporada.

A recuperar gradualmente a forma perdida devido a uma pubalgia, o extremo de 22 anos tinha sido suplente utilizado nas duas anteriores partidas da Liga espanhola e agora voltou ao lugar que foi dele na temporada passada, quando contribuiu com sete golos e 12 assistências para a conquista da II Liga espanhola e o consequente regresso ao principal escalão do país vizinho.

Álvarez foi substituído aos 68 minutos, altura em que o Levante já perdia no reduto do Elche por 2-0. Rafa Mir, nos segundos iniciais da etapa complementar, fez o 1-0 e Mendoza dobrou a vantagem da equipa da casa ao minuto 51.

O Levante ainda não somou qualquer ponto em três jogos neste arranque de Liga espanhola.