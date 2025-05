Carlo Ancelotti assumiu, numa conferência de imprensa muito concorrida, que a partir do próximo dia 26 será selecionador do Brasil, destacando o seu compromisso total com o Real Madrid até ao último dia. Na antevisão ao jogo com o Maiorca, o treinador italiano respondeu a todas as perguntas, mas chegou a ficar irritado com a insistência dos jornalistas sobre o momento escolhido para confirmar a saída do clube que representou nos últimos seis anos.

«O meu sentimento é que a partir do dia 26 vou ser selecionador do Brasil. É um passo importante, mas ainda sou treinador do Real Madrid. Quero acabar bem este episódio desta fantástica aventura. Sei que estão interessados em saber o que vou fazer, mas tenho de pensar nos dias que tenho aqui ainda pela frente. Pelo respeito que tenho a este clube e a estes adeptos, estou focado nos últimos episódios desta aventura espetacular», começou por dizer.

Uma notícia que veio agora a público porque «a Confederação Brasileira de Futebol emitiu este comunicado», mas o Real Madrid ainda não se pronunciou sobre o assunto. «O Madrid emitirá um comunicado quando o entender. Não há qualquer tipo de problema. Irá fazê-lo no tempo que considere oportuno. Nada a acrescentar», comentou o treinador italiano.

O treinador garante que sai sem qualquer conflito com a direção do clube. «O futebol, como a vida, são aventuras que começam e acabam. Sempre tive noção que um dia acabaria. Acaba num período muito bonito. Passei momentos bons, mas, como tudo na vida, há momentos assim. Fui feliz aqui e quero terminar bem. No dia 26 falarei de outro desafio. Nunca tive um problema com o clube e nunca o terei. É um clube que tenho no coração e vou continuar a tê-lo quando esta aventura terminar. Acaba depois de uns anos em que ganhámos muitos títulos. São recordações fantásticas que vão ficar para a vida», prosseguiu.

Muitos títulos, mas a verdade é Ancelotti sai numa época em que o Real Madrid nada conquistou. «Frustração não. Se no dia em que cheguei me dissessem que ia conquistar onze títulos em quatro anos, assinaria por baixo. Esta temporada não correu tão bem por diversas razões. Mas foi um período inesquecível», comentou.

Para o lugar de Carlo Ancelotti tem sido apontado o nome de Xabi Alonso, antigo jogador do clube que já anunciou que está de saída do Bayer Leverkusen. «Tenho muito carinho por ele. Não tenho nenhum conselho para lhe dar, ele já tem todas as ferramentas para ser um grande treinador para o futuro», referiu ainda o treinador italiano.

Ancelotti considera que é o momento certo para deixar o clube ao fim de seis temporadas e garante que sai sem qualquer mágoa. «Nada. Quero passar estes últimos quinze dias de forma fantástica. Dei o máximo que podia dar. De mim mesmo. Os títulos falam por si», insistiu.

A verdade é que, já para o final da conferência de imprensa, Ancelotti estava com cara de poucos amigos. «Estou muito feliz. Nesta conferência de imprensa tenho de explicar coisas que não quero explicar porque tenho a camisola do Real Madrid vestida até dia 25. Respeito muito esta camisola. Quero-a respeitar até ao último dia. Queria ganhar a Liga, a Champions, mas estou muito feliz», disse o treinador italiano.

Em jeito de conclusão, Ancelotti insiste que nunca teve problemas com o presidente do Real Madrid e que a separação entre as duas partes acaba por ser um processo normal. «Nunca senti que o Real Madrid não me queria. O Madrid quer-me. Também é verdade que dia 25 vou para o Brasil. O Madrid sempre me mostrou carinho. Não podia ser treinador do Real Madrid para toda a vida. Chega ao fim por vários motivos. Pode ser que o clube precise de um novo impulso. Não faço um drama disto. Muito agradecido a este clube. A vida continua. Serei do Madrid toda a vida. É uma história que acaba. Espetacular. Nunca pensei que poderia treinar o Madrid ao longo de seis anos e aconteceu», referiu ainda.