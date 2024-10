Carlo Ancelotti considerou que os números da derrota do Real Madrid diante do Barcelona (4-0) estão longe de ser o espelhou do que se passou no Estádio Santiago Bernabéu.

«Foi um jogo equilibrado. Tivemos oportunidades e podíamos ter marcado, mas faltou-nos eficácia. Podíamos ter sido os primeiros a marcar, mas quando eles marcaram fizeram logo outro golos e tiraram-nos toda a energia. A partir daí o jogo foi outro e causaram-nos muitos estragos no contra-ataque. É um momento duro e difícil, mas não temos de deitar tudo para o lixo, apenas que esquecer os últimos 30 minutos. Não devemos baixar os braços, mas sim apresender. Reagimos muito bem à última derrota na Liga no dérbi do ano passado e devemos fazer o mesmo agora. (...) O resultado não reflete o que aconteceu no jogo. Eles marcaram primeiro e ganharam confiança. Mas até esse momento nós tivemos mais oportunidades», disse o treinador italiano na conferência de imprensa após o «El Clásico».

Ancelotti falou ainda sobre a noite desinspirada de Mbappé, que foi apanhado em posição irregular seis vezes só na primeira parte. «Arriscámos com a posição dele. O Barcelona joga com uma linha alta e por pouco não aproveitámos. Ele teve três ou quatro oportunidades e não as aproveitou», lamentou.

O técnico dos merengues apontou ainda o dedo a um dos adjuntos do Barcelona, que considerou ter desrespeitado a equipa da casa aquando da celebração de um golo. «Não foi um senhor e foi celebrar o golo até ao nosso banco. Flick deu-nos razão.»