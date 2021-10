Depois de quatro anos a espalhar magia com a camisola blaugrana, de 2004 a 2008, Deco está de regresso ao Barcelona. O anúncio foi feito pelo presidente Joan Laporta, em entrevista dada à RAC1.



Na conversa, Laporta revelou ter convencido o antigo internacional a liderar o scouting do clube no Brasil e em Portugal. «Sim, ele já está a trabalhar com o Barcelona e muito atento ao mercado português e brasileiro», anunciou Laporta.



Laporta tem apostado em antigos futebolistas do clube para o futebol dos catalães. Ronald Koeman é o treinador da equipa principal e tem Henrik Larsson como adjunto. Mas não só. Sergi é o treinador da equipa B, Jordi Cruyff é o assessor do presidente, Alexanko dirige a formação e José Maria Bakero manda no scouting da formação. Óscar é o treinador dos juvenis.