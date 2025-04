A eletricidade já se encontra reposta e a normalidade está perto de voltar a reinar na Península Ibérica depois do apagão de quase 10h desta segunda-feira.

No entanto, continuam a chegar mais histórias em que nem tudo podia ter corrido bem. É o caso de Nuria, funcionária no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

O marido desta empregada dos «blancos» limpava janelas na Torre Emperador aquando do apagão e, quando Nuria saiu do Estádio do Real Madrid para ir ter com Rubén deparou-se com a seguinte situação: o marido estava suspenso a 100 metros de altura.

«Não é a primeira vez que acontece, mas estas situações são sempre assustadoras», começou por dizer Nuria ao jornal El Mundo.

«Vim a pé porque o meu marido tem o carro e pensei que juntos podíamos ir mais depressa para casa», referiu ainda.

Tudo acabou por correr da melhor forma, mas Nuria teve de esperar mais de quatro horar para voltar a «encontrar» o marido, depois de os meios de socorro conseguirem libertar Rubén juntamente com mais três trabalhadores que ficaram todos suspensos.