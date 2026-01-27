Arshavin polémico: «Espero que Arbeloa fracasse no Real Madrid»
Antigo internacional russo assume-se como «adepto» do Barcelona
Andrei Arshavin, antigo internacional russo que fez carreira ao serviço do Zenit e Arsenal, manifestou o desejo que Álvaro Arbeloa «fracasse» como treinador do Real Madrid, assumindo-se como «adepto» do Barcelona.
«Surpreende-me é que o Barcelona só tenha mais um ponto na tabela classificativa. O Real Madrid tem estado tão mal que achei que teria uma classificação diferente, mas acho que o Arbeloa está numa situação complicada», começou por destacar o antigo jogador em declarações à Match TV.
O antigo internacional russo, que terminou a carreira em 2018, assume que está a torcer pelo Barcelona e, nesse sentido, espera que Arbeloa não tenha sucesso no Real Madrid, depois do antigo internacional espanhol ter sucedido a Xabi Alonso no banco dos merengues. «Como adepto do Barcelona, espero que o Arbeloa fracasse. Para ele, a missão é estabelecer uma ligação com os jogadores, não formular estratégias. Xabi Alonso falou nesse aspeto», comentou ainda o antigo jogador, agora com 44 anos.
Arshavin, no papel de comentador, é conhecido por não poupar nas palavras e, recentemente, esteve envolvido numa polémica com Marrocos, enquanto comentador dos jogos da CAN 2025, ao referir ao país anfitrião como «c* do mundo», depois de tirar uma fotografia com adeptos locais. «Até no c* do mundo reconheceram-me», destacou o antigo jogador num comentário que provocou indignação entre os adeptos marroquinos.