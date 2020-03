A Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) anunciou ter solicitado a suspensão dos jogos de todas as categorias.

Num comunicado, o organismo sindical diz ter enviado cartas ao Conselho Superior de Desportos e à Real Federação Espanhola. «Solicitámos a suspensão de todos os jogos, de todas as divisões e de todas as categorias de ambos os sexos», pode ler-se.

A associação entende que a realização de jogos à porta fechada «desvirtua o sentido das competições desportivas».

Esta terça-feira foi anunciado que Espanha vai fechar as portas dos estádios nos jogos dos dois principais escalões do país, pelo menos, nas próximas duas semanas, em mais uma medida para tentar conter o surto do novo coronavírus.

Entretanto, já depois do comunicado da Associação de Futebolistas, a Liga espanhola emitiu uma nota a reiterar que a medida preventiva de realizar jogos à porta fechada é, nesta altura, uma medida preventiva suficiente e garate estar em permanente contacto com as autoridades de saúde e o Conselho Superior de Desportos.

(artigo atualizado às 18h53)