At. Madrid perde na estreia na Catalunha, At. Bilbao vence jogo de loucos
«Colchoneros» perderam pela primeira vez na jornada inaugural na «Era Simeone»
O At. Madrid começou mal a nova edição da Liga espanhola. Os «colchoneros» foram derrotados por 2-1 frente ao Espanhol de Barcelona numa partida a contar para a primeira jornada.
A equipa comandada por Diego Simeone começou melhor e o conterrâneo Julián Alvarez abriu o marcador para a formação da capital depois de marcar um grande livre à passagem do minuto 37.
No entanto, os catalães reagiram na segunda parte por intermédio de Rubio (73m) e Milla (84m) alcançando a reviravolta e o triunfo na primeira jornada. Com este resultado, o At. Madrid foi derrotado pela primeira vez na estreia de um campeonato desde que Simeone é o treinador.
Em Bilbau, o At. Bilbao ainda sofreu um susto do Sevilha mas conseguiu triunfar por 3-2.
Os bascos chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos depois da grande penalidade convertida por Nico Williams (36m) e do golo de Sannadi (43m). Porém, os andaluzes responderam já no segundo tempo e alcançaram o empate após os tentos de Lukebakio (60m) e Agoume (72m).
Mesmo com os dois golos sofridos, o At. Bilbao voltou a reagir e Nico Williams assistiu Navarro (81m) para a confirmação da vitória na primeira jornada.