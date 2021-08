O Atlético Madrid iniciou neste domingo a defesa do título espanhol de futebol com um triunfo no campo do Celta Vigo, por 2-1, com um ‘bis’ do argentino Ángel Correa.

Na 11.ª temporada consecutiva do também argentino Diego Simeone como treinador, Correa marcou aos 23 e 64 minutos e foi determinante no triunfo do At, Madrid, que ainda não contou com o português João Félix, a recuperar de lesão.

Pelo meio, aos 59 minutos, o veterano Iago Aspas fez o golo do Celta, na marcação de uma grande penalidade, assinalada com recurso ao VAR.

Já nos descontos da partida, gerou-se uma enorme confusão entre os jogadores das duas equipas, com Mallo, do Celta Vigo, e Hermoso, do Atlético, a verem ambos o cartão vermelho direto por agressões mutuas, como pode ver nos vídeos associados a este artigo.

Do lado do Celta Vigo, destaque para a estreia de Franco Cervi, que trocou o Benfica pelos galegos esta época e entrou aos 62m para o lugar do também ex-benfiquista Nolito.