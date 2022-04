O At. Madrid sofreu e bem para vencer o Espanhol por 2-1.

O ex-benfiquista Raúl de Tomás foi de herói a carrasco em 20 minutos, marcou o golo do empate aos 74m - depois um livre que valeu a expulsão a Kondogbia num lance inacreditável - e cometeu penálti no último minuto de compensação.

Carrasco que entrou ao intervalo, quando saiu João Félix lesionado, bisou na segunda parte e garantiu o triunfo aos colchoneros.

Depois de ter inaugurado o marcador aos 52m, o avançado belga aproveitou uma mão na área de Raúl de Tomás no último minuto de compensação e, aos 90+10 marcou de penálti o golo que garante os três pontos à equipa de Diego Simeone.

Com este triunfo, o At. Madrid segura o quarto lugar da liga espanhola e iguala o Sevilha e o Barcelona, segundo e terceiro com os mesmos 60 pontos, mas menos um e dois jogos respetivamente.