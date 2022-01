O At. Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2-0 em jogo da 19.ª jornada da Liga espanhola, regressando às vitórias no campeonato depois de quatro derrotas consecutivas.

Sem João Félix, infetado com covid-19, a equipa de Diego Simeone chegou ao triunfo graças a um bis de Ángel Correa.

O primeiro golo surgiu aos 28m numa jogada de insistência concluída pelo avançado argentino.

No início da segunda parte, ainda sem o português Bebé em campo – entrou aos 59m -, Correa bisou e fez o resultado final.

O jogo ficou ainda marcado pela ovação dos adeptos do At. Madrid a Radamel Falcao, que regressou a uma casa que foi sua, agora com a camisola do Rayo, e recebeu o carinho do público do Wanda Metropolitano.

Com este triunfo, o At. Madrid ultrapassa o Rayo Vallecano na classificação, assumindo o quarto lugar, com 32 pontos, a 14 pontos (menos um jogo) que o líder Real Madrid.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)