Estão à vista de todos as boas prestações de Antony no Betis.

Em cinco jogos pelo clube sevilhano, o avançado brasileiro emprestado pelo Manchester United já conta com três golos, os mesmos que em toda a última temporada nos «red devils» e uma assistência.

Manuel Pellegrini, treinador do Betis, afirma que não há um segredo para a «nova vida» de Antony bem como de Lo Celso e Isco no futebol, apenas diz que o clube os faz sentir «queridos e respeitados».

«Segredo? Não há nenhum. Penso que são bons jogadores de futebol, que também, se calhar, a forma como jogamos, se adequa ao seu estilo de jogo. A forma como jogamos, se adequa ao seu estilo de jogo. Poderia citar outros jogadores, mas estou muito contente com isso, porque deram muito ao Betis.

Agora temos de recuperar todos para tentarmos continuar a ser a equipa competitiva nas duas competições em que estamos. Por isso, como digo, se eles vieram de um momento complicado, bem, estou muito feliz por eles. Estou muito feliz que aqui o próprio Betis, a instituição, com 55 mil pessoas no estádio, acho que os valorizam muito e sentem-se queridos e respeitados», disse Pellegrini depois do apuramento do Betis para os «oitavos» da Liga Conferência.

De recordar, Antony está emprestado ao clube sevilhano pelo Manchester United de Ruben Amorim, no qual fez 14 jogos esta temporada tendo marcado apenas um golo.

Veja aqui as declarações de Pellegrini sobre Antony: